Zinedine Zidane évoque la reprise du Real Madrid et les objectifs : "C'est l'ADN du club"

Presque deux mois après sa dernière sortie médiatique, l'entraîneur de la Casa Blanca s'est exprimé auprès des médias du club. Il a notamment évoqué la reprise et ses objectifs pour la fin de saison.

Le Real Madrid veut remporter le titre cette saison et a encore onze rencontres de Liga à disputer pour repasser devant le FC Barcelone, qui a profité du faux-pas madrilène face au Betis juste avant l'interruption du championnat pour s'emparer de la première place.

Zinedine Zidane en a dit un peu plus sur cette reprise dans un entretien accordé à la télévision du Real Madrid. "Cette semaine a été très bonne parce qu'on peut plus travailler (les clubs ont reçu l'autorisation pour s'entraîner de façon collective lundi dernier, NDLR), en petits groupes, on peut faire un peu plus de choses tactiquement, physiquement, techniquement. L'équipe est déjà mieux cette semaine et la prochaine sera encore meilleure", a expliqué le Français.

"J'aime entraîner, mais jouer c'est mieux. Les joueurs veulent jouer à nouveau. Il faut être positif parce qu'on a la chance de pouvoir travailler à nouveau, d'être ici sur le terrain et c'est une bonne chose. Les joueurs pensent à profiter de ces moments, on a 11 matchs et on va bien se préparer pour finir la saison en étant fort. L'important, c'est de tout donner pour gagner quelque chose. C'est l'ADN du club, d'essayer de gagner des choses", a ajouté le coach du club merengue déterminé à remporter un titre cette saison en plus de cette Supercoupe d'Espagne obtenue en Arabie Saoudite en janvier.

"Je suis content de travailler avec mes joueurs, c'est le plus important après 60 jours. On est content de revenir à Valdebebas. On avait planifié un type de travail avec les préparateurs physiques et les joueurs étaient aussi contents d'avoir au moins quelque chose à faire à la maison. Ils ont bien fait le boulot et c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont en forme maintenant, c'est important", a conclu Zidane.