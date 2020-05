Comparaison flateuse et compliments pour Charles de Ketelaere: "Une bénédiction pour un coach"

Auteurs de brillants débuts en pro, le jeune Charles De Ketelaere voit arriver la saison de la confirmation avec le Club de Bruges.

Mais à quelle position? La question donne à réfléchir. Pour Eric Van Meir, c'est sans doute à la place de Hans Vanaken que le jeune Brugeois trouverait les conditions idéales pour faire parler ses qualités. “Il est grand, il va vite malgré sa taille, il a la technique et voit des choses que les autres ne voient pas", explique l'ancien Diable à De Krant van West Vlaanderen.

"Philippe Clement l'a fait jouer un peu plus haut cette saison parce que le trio avec Hans Vanaken et Ruud Vormer fonctionnait bien, mais à terme, c'est un numéro 10. Les seules différences avec Hans Vanaken, c'est l'expérience et le fait que Charles soit gaucher", ajoute encore Eric Van Meir.

Une analyse que partage rejoint Peter Maes, qui avait eu le jeune Hans Vanaken sous son aile, il y a quelques années. Mais c'est un peu tôt pour vouloir fixer le plus jeune des deux Brugeois. "Ils ont eu un parcours différent. Hans a grandi à un niveau inférieur et donc il a d'autres expériences derrière lui. Mais quand on est aussi polyvalent que Charles, on ne peut pas se contenter d'une position spécifique. Un tel joueur est une bénédiction pour un coach."