Ce Bayern-là est prêt pour le déplacement au Borussia Dortmund

Le Bayern Munich a presque laissé croire l'Eintracht Francfort à l'exploit, mais a finalement facilement remporté un match très important à l'approche du "Klassiker" de mardi.

En conclusion de ce samedi de Bundesliga et après que le Borussia Dortmund de Thorgan Hazard ait réussi sa première clean-sheet à l'extérieur, le Bayern Munich se devait de tenir le cap avant le "Klassiker" de mardi prochain. À la pause, les Bavarois avaient déjà fait le break, Leon Goretzka et Thomas Müller faisant 2-0. Dès le retour des vestiaires, Robert Lewandowski, naturellement, faisait 3-0 (46e) et on se disait que la messe était déjà dite.

L'Eintracht Francfort allait cependant s'offrir un frisson de révolte : un doublé rapide de Martin Hinteregger relançait totalement l'intérêt du match (3-2, 52e et 55e).

Juste après l'heure de jeu, c'est cependant le jeune prodige Alphonso Davies qui tuait tout suspens (4-1, 61e), avant que ... Hinteregger, cette fois contre son camp, scelle le résultat de la rencontre (5-2, 74e). Grâce à cette victoire facile, le Bayern reste à quatre points du Borussia Dortmund avant de se déplacer au Signal Iduna Park ... pour prendre un avantage décisif ?