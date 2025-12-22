Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

Michy Batshuayi aura-t-il plus de temps de jeu en seconde partie de saison ? On pourrait le penser, puisque Elye Wahi semble sur le départ... mais il devrait être remplacé.

La saison de Michy Batshuayi à l'Eintracht Francfort est assez catastrophique. Titularisé une seule fois en Bundesliga, le Diable Rouge n'a même été autorisé à monter au jeu qu'à 5 reprises et alors qu'il venait d'inscrire son premier but de la saison en championnat (contre Wolfsbourg le 30/11), voilà qu'il s'est blessé.

Une situation qui aurait pu s'améliorer : Elye Wahi, l'un de ses concurrents en pointe de l'attaque de Francfort, devrait quitter le club. Selon Foot Mercato, le buteur français, qui ne vit pas non plus une grande saison (aucun but en Bundesliga), aurait donné son accord à l'OGC Nice.

Osula, nouveau concurrent de Batshuayi ?

De quoi reprendre un vrai rôle de n°2 pour Michy Batshuayi et être assuré de monter plus souvent au jeu ? Pas forcément : selon Sky Germany, l'Eintracht Francfort devrait directement amener un renfort offensif.

Le club allemand discuterait en effet avec Newcastle United afin d'obtenir le prêt avec option d'achat de William Osula, attaquant danois de 22 ans en manque de temps de jeu en Angleterre et qui revient d'une blessure à la malléole.



Reste à voir si ces chaises musicales concerneront également Michy Batshuayi : le Diable Rouge, qui semble avoir inexorablement glissé hors des plans de Rudi Garcia, aura bien besoin de temps de jeu (et de buts) s'il veut aller à la Coupe du Monde...