🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

Photo: Instagram : @romelulukaku
Le Napoli a remporté la Supercoupe d'Italie ce lundi soir en Arabie saoudite en s'imposant sur le score de 2-0 face à Bologne. Présent sur la feuille de match, mais pas encore prêt à jouer, Romelu Lukaku a malgré tout bien fêté le sacre de son équipe.

Le buteur belge a partagé une story Instagram après la rencontre aux côtés d’un certain Noa Lang. Le Néerlandais est lui monté au jeu à la 68e minute, à la place d’Eljif Elmas. On peut y apercevoir Big Rom et son coéquipier s’ambiancer sur la musique "Charger" du groupe Triangle des Bermudes. Le Diable Rouge avait un cigare en bouche pour fêter le sacre de son équipe.

Malgré qu’il soit resté sur le banc, Romelu Lukaku était très impliqué lors de cette mini-compétition. On l’a notamment vu aller célébrer avec ses coéquipiers. 

Un troisième sacre en Supercoupe d'Italie

Les Napolitains s’étaient imposés sur le score de 2-0 en demi-finale contre l’AC Milan, comme ce soir. Cette fois, en finale, David Neres a inscrit un doublé (39e, 57e). Il permet à son équipe de remporter sa troisième Supercoupe d’Italie.

À noter que Kevin De Bruyne, toujours blessé, n’était pas du voyage. Aucune date de retour n’a encore été fixée pour le magicien belge, qui souffre d’une lésion du muscle fléchisseur de la jambe et qui a récemment été opéré.

Romelu Lukaku n’est lui pas encore prêt, mais progresse petit à petit. Il a récemment repris l’entraînement après être resté sur la touche en raison d’une blessure musculaire à la cuisse. "Nous devons prendre le temps nécessaire et effectuer les tests adéquats pour assurer son retour sans le moindre risque", a précisé son entraîneur Antonio Conte. 

