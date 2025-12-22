Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

Ce lundi était un jour très important pour le football belge. Plusieurs dirigeants de clubs craignent qu'à terme, sans solution financière viable, la situation devienne très compliquée.

Ce lundi, les clubs de Pro League et DAZN se présentaient devant le CEPANI, le tribunal d'arbitrage et de médiation, afin de trouver une solution à la crise qui frappe le football belge. Dans l'attente d'une solution, la diffusion est assurée, mais les paiements de droits télévisés continuent de poser problème.

Une chose est sûre : si DAZN ne paie pas les montants initialement dûs aux clubs de Pro League, certains se retrouveront dans une situation très compliquée, et ce à court terme. Beaucoup de clubs, notamment en Challenger Pro League, comptent sur ces versements.

Football-panique en Belgique ?

"Dans les circonstances actuelles, le marché des transferts va devenir de plus en plus important", rapportent plusieurs dirigeants dans Het Laatste Nieuws. Les clubs devront vendre bien plus que prévu cet hiver, et la formation des jeunes sera cruciale.

"Notre plan est de miser encore plus sur les jeunes joueurs et de les revendre encore plus rapidement. C'est la meilleure façon de garder la tête hors de l'eau", déclare le dirigeant d'un club non-précisé mais connu pour sa formation.

Pire : un club de D1B aurait été forcé... d'annuler son abonnement WyScout et se voit forcé de scouter les joueurs via YouTube. "Il y a déjà des clubs en difficulté financière, qui peuvent survivre à court terme... mais je prédis de gros problèmes en 2026", affirme le dirigeant d'un club du G5.