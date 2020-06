Retour des entraînements collectifs en Espagne, Yannick Carrasco savoure

La dernière ligne droite avant la reprise en Espagne.

Une semaine après l'Angleterre, c'est au tour de l'Espagne de permettre à nouveau les entraînements collectifs. Une véritable délivrance pour Yannick Carrasco pour qui les entraînements ressemblaient surtout à des sessions individuelles jusqu'ici. "Je suis très content de voir tout le monde et de pouvoir m'entraîner avec les autres, parce qu'il n'y avait pas vraiment de groupe, chacun était d'un côté", explique-t-il sur les réseaux sociaux de l'Atletico.

"Maintenant, on se sent vraiment comme un groupe et ça fait du bien de s'entraîner enfin tous ensemble", ajoute le Diable, ravi également de voir des objectifs pointer à l'horizon. "Avec La Liga et puis la Champions League qui arrivent, nous devons nous assurer d'être en grande forme et on attend tous avec impatience la reprise de la compétition."