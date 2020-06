En plus de Dieumerci Mbokani, deux autres Anversois dans l'incertitude

Le Great Old va devoir reconstruire cet été, mais avec ou sans les deux anciens Rouches? La question reste ouverte.

Alors que l'Antwerp a déjà enregistré huit départs (Sinan Bolat, Jens TeunckensYves De Winter, Wesley Hoedt, Daniel Opare, Amara Baby, Kevin Mirallas et Zinho Gano ne prolongeront pas leur bail au Bosuil), trois autres cadres de l'effectif de Laszlo Bölöni sont encore dans l'incertitude.

Dieumerci Mbokani et Steven Defour, mais aussi Dino Arslanagic, lui aussi en fin de contrat, avec le Great Old. L'Antwerp va donc devoir s'activer cet été sur le marché des transferts et les priorités sont déjà établies: selon Het Laatste Nieuws, le finaliste de la Coupe de Belgique souhaiterait recruter deux gardiens, un défenseur central et un ou deux attaquant(s). Ça promet un été mouvementé au Bosuil.