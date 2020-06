Encore moins facile d'être gardien durant le confinement: "Nous ne devons pas courir de trop"

Lucas Pirard a comme tout le monde vécu loin des terrains de football pendant de longues semaines. Et pour un gardien de but, c'est encore plus compliqué.

Pratiquement 10 semaines sans football, c'est compliqué. Pour les joueurs, c'est surtout 10 semaines sans entraînements collectifs. Mais pour les gardiens de but c'ets encore une autre musique.

"J'ai essayé de courir le plus possible", nous apprend Lucas Pirard. "Mais quand j'ai eu un contact avec mon entraîneur des gardiens il m'a demandé de ne pas trop courir et il m'a donné d'autres exercices."

Il y a en effet des spécificités au poste de dernier rampart qu'il ne faut pas perdre: "Plus on court, plus on perd de l'explositivé et de la souplesse. Pour nous les gardiens de but c'est important".

Les exercices des gardiens de but sont en effet basés sur le travail avec ballon, les réflexes, la souplesse. Difficile de travailler cela seul, dans son jardin ou dans son salon.