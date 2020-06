La Ligue 1 et la Ligue 2 changent leur logo

La Ligue (LFP) a présenté les nouveaux logos de La Ligue 1 et de la Ligue 2, ce vendredi.

La Ligue 1 et la Ligue 2 ont un nouveau logo. Exit Conforama et Domino's Pizza, et place à Uber Eats et BKT. Les nouveaux logos des deux Championnats sont décrits comme "plus modernes, facilement identifiables et valorisant les partenaires titres", par la LFP. Les visuels seront à la fois utilisés par les médias mais aussi présents sur les tenues des joueurs et arbitres.

"C'est une première étape importante qui marque le lancement de la saison 2020-2021 et l'arrivée de grandes marques mondiales en tant que partenaires titres de la Ligue 1 et de la Ligue 2", a déclaré Didier Quillot, directeur général exécutif de la LFP, dans un communiqué. "Avec Uber Eats et BKT, le football professionnel français va poursuivre son développement en France mais aussi à l'international. Place désormais à la nouvelle saison !"