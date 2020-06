Un ancien Canari va regarder Ronaldo droit dans les yeux

Totalement inconnu lors de son arrivée au Stayen, le joueur japonais a explosé lors de sa saison à STVV et est maintenant dans l'oeil de grandes écuries italiennes.

Takehiro Tomiyasi était totalement inconnu lorsqu'il a débarqué à STVV en janvier 2018 mais 18 mois plus tard, il quittait le Limbourg pour Bologne, refusant au passage des offres des clubs belges du top.

En Serie A, tout se passe bien pour le défenseur central, qui se félicite d'avoir signé en Italie. "La Serie A est une grande compétition", affirme le Japonais dans Het Belang Van Limburg. "La préparation est plus intense qu'en Belgique, j'étais choqué. Les entraînements sont aussi plus tactiques et j'ai dû m'y habituer."

Il s'habitue plutôt bien puisqu'il s'est imposé dans la défense de Bologne, au point d'attirer les convoitises de la Roma, West Ham ou encore Southampton. "Je suis heureux à Bologne. La vie est belle ici. Je veux rester dans ce club, y devenir important et nous qualifier pour les compétitions européennes. Il nous reste d'ailleurs encore 12 rencontres pour y parvenir".

Ce lundi, Tomiyasu va découvrir un des plus grands joueurs du monde: Cristiano Ronaldo: "Je suis impatient car j'étais blessé lors du match aller. La Juventus est l'équipe la plus forte d'Italie. Nous devrons être agressifs et jouer de manière très compacte pour réussir un résultat".