Une jeune Diablotin a la cote : l'OL, l'OM et trois cadors turcs veulent l'enrôler

Le milieu belge est suivi depuis plusieurs mois par Lyon et Marseille.

Deuxième de 2.Bundesliga à une journée de la fin, Stuttgart devrait retrouver l'élite du football allemand la saison prochaine et Orel Mangala fait partie des grands artisans du bel exercice. Cette saison, il a joué 31 matchs, dont 24 titularisations et a marqué un but et donné deux passes décisives. L'international Espoirs devrait évoluer en Bundesliga la saison prochaine sauf s'il venait à être transféré dans un autre championnat.

Le milieu polyvalent a la cote et intéresse l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice ainsi que le Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe selon les informations du Stuttgarter Nachrichten. Son conseiller et le joueur ont prévu de discuter avec le VfB la semaine prochaine pour décider ensemble de l'avenir du joueur âgé de 22 ans.