Bundesliga : Rebondissement dans la course à l'Europe, Kramaric écrase Dortmund

La saison 2019/2020 de Bundesliga est terminée. Découvrez les résultats de la 34ème journée et le classement complet.

Après une saison de compétition, l'édition 2019/2020 de la Bundesliga s'est achevée ce samedi 27 juin par la 34ème journée de championnat. Ainsi, les neuf rencontres prévues ont toutes débuté à 15H30 et se sont déroulées simultanément. Retour sur les résultats de l'après-midi ainsi que sur leurs conséquences au classement.

Borussia Monchenglad'bach - Hertha Berlin

Malgré la présence de Dedryck Boyata et de Dodi Lukebakio dans le onze de départ, le club de la capitale allemande s'est incliné sur la plus petite des marges face aux hommes de Marco Rose. En effet, ces derniers ont ouvert le score en début de match par l'intermédiaire de Jonas Hofmann (7e) puis ont creusé l'écart grâce à une réalisation de Breel Embolo (78e). Deux buts qui ont suffis aux Noir et Blanc pour s'imposer, et ce malgré l'égalisation de Vedad Ibisevic dans le temps additionnel (90+1). Une victoire précieuse puisqu'elle permet à ces derniers de conserver leur quatrième place, synonyme de qualification pour la C1 la saison prochaine. De son côté, le Hertha Berlin termine dans le ventre mou du classement (10e).

Bayer Leverkusen - Mayence

Au sein de la BayArena, les coéquipiers de Kai Havertz sont également parvenus à trouver la faille très tôt dans la rencontre grâce à Kevin Volland (2e). Un avantage qu'ils ont su conserver jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à sa cinquième place, le Bayer disputera donc l'Europa League la saison prochaine. Les Nullfünfer terminent quant à eux au treizième rang.

Augsbourg - RB Leipzig

De son côté, les hommes de Julian Nagelsmann sont parvenus à ramener les trois points de la pelouse d'Augsbourg. Timo Werner, qui disputait là son dernier match de Bundesliga sous les couleurs du club de la firme RedBull, a terminé en beauté en inscrivant ses 27e et 28e but de la saison en championnat (28e, 80e). Un doublé décisif qui a permis à son équipe de conserver sa place sur le podium. De son côté, Augsbourg termine à la 15e place.

Union Berlin - Fortuna Düsseldorf

Pour garantir sa place de baragiste (16e) et conserver ses chances de maintien, le Fortuna Düsseldorf devait à tout prix s'imposer sur la pelouse du club de la capitale ou espérer une défaite du Werder (17e). Néanmoins, les Rouge et Blanc ont fini par s'incliner trois buts à zéro et sont donc relegués en deuxième division allemande. L'Union termine de son côté avec une honorable onzième place.

Werder Brême - FC Cologne

Pour espérer se maintenir, le Werder Brême avait impérativement besoin d'une victoire, en espérant un faux pas de Düsseldorf. Ainsi, grâce à une large victoire (6-1), les Werderaner grimpent à la 16e place du classement et devront donc disputer une double confrontation face au deuxième de Bundesliga 2 (Heindenheim ou Hambourg) pour espérer se maintenir dans l'élite. Décevant, Cologne achève sa saison seulement deux places plus haut que leur adversaire du jour (14e).

Borussia Dortmund - Hoffenheim

Assurés de terminer à la seconde place de la Bundesliga, les Schwarz-Gelben n'avaient plus rien à jouer, et cela s'est senti. En effet, les hommes de Lucien Favre se sont lourdement inclinés face à un Hoffenheim porté par Andrej Kramaric, auteur d'un quadruplé en seulement 50 minutes. Une fois de plus, les Borussen finissent dauphins du Bayern Munich tandis que Hoffenheim valide son billet qualificatif pour l'Europa League grâce à cette précieuse victoire. Malgré leur sixième place, acquise sur le fil, les Bleuc et Blanc devront disputer les tours qualificatifs pour accéder à la phase finale de la C3.

Eintracht Francfort - Paderborn

Auteur d'une saison décevante, l'Eintracht a terminé la saison en s'imposant à domicile face à la lanterne rouge, Paderborn. Des buts de Sebastian Rode (9e), André Silva (32e) et Bas Dost (52e) ont permis aux hommes de Adi Hütter de s'imposer trois buts à deux. Francfort finit à la 9e place et Paderborn, relégué en deuxième division, reste bon dernier (18e).

Fribourg - Schalke 04

En méforme depuis la reprise, le club de la Ruhr n'est pas parvenu à inverser la tendance pour clôturer la saison et termine son édition 2019/2020 par une lourde défaite (4-0) et une triste 12e place. De son côté, malgré sa victoire, Fribourg termine à la 8e place et ne disputera pas la Ligue Europa la saison prochaine.

Wolfsburg - Bayern Munich

Même s'il était déjà assuré de remporter le titre, le Bayern Munich n'a pas levé le pied face à Wolfsburg. En effet, le club bavarois s'est imposé sur le score fleuve de 4-0 grâce à des réalisations de Kingsley Coman (4e), Mickaël Cuisance (37e), Robert Lewandowski (72e) et Thomas Müller (79e). Une lourde défaite qui coûte à Wolfsburg sa 6e place. Par conséquent, en terminant à la septième place, les Vert et Blanc disputeront plusieurs tours qualificatifs pour espérer prendre part à la Ligue Europa la saison prochaine.

Le classement final :

