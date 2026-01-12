Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

Photo: © Walfoot.be

Passé par les centres de formation de l'AS Eupen et du Sporting de Charleroi, le Liégeois Amin Laoukili a disputé ses premières minutes en Eredivisie en montant au jeu durant le temps additionnel de la rencontre entre les Go Ahead Eagles et le Fortuna Sittard.

Passé par l’AS Eupen et le Sporting de Charleroi durant sa jeunesse, Amin Laoukili a rapidement fait le choix de quitter la Belgique afin de tenter sa chance aux Pays-Bas. C’est du côté de Roda JC qu’il s’est installé pour y achever sa formation.

Passé successivement par les équipes U18 puis U21, le Liégeois s’est ensuite engagé avec le Fortuna Sittard à l’été 2024, avec la perspective d’intégrer l’équipe première à moyen terme. Pour y parvenir, il devait d’abord faire ses preuves avec les espoirs du club.

Mission accomplie, puisque le médian offensif a notamment inscrit sept buts lors des treize premières rencontres cette saison avec les U21. Ses performances lui ont valu une première convocation sur le banc de l’équipe première à la mi-décembre, à l’occasion du match de Coupe des Pays-Bas face à Almere City, signe que ses débuts avec le noyau A se rapprochaient.

Également repris dans le groupe pour la réception de l’AZ Alkmaar lors de la dernière rencontre de l’année civile, Amin Laoukili nourrissait l’espoir de bientôt disputer ses premières minutes chez les professionnels. C’est désormais chose faite depuis ce dimanche soir.

Des anciens Rouches comme coéquipiers

Le jeune Belge est en effet monté au jeu durant le temps additionnel de la rencontre entre les Go Ahead Eagles et le Fortuna Sittard (2-2), marquée par le doublé du Carolo Mathis Suray pour les Eagles. Il est entré en jeu alors que le score était de 2-1, en même temps que l’ancien Rouche Alen Halilovic, et a assisté depuis la pelouse à l’égalisation de son coéquipier Justin Hubner dans les derniers instants de la partie, sur une passe décisive du même Halilovic.

Après avoir laissé une impression positive lors des rencontres amicales disputées avec le noyau professionnel, Amin Laoukili a ainsi pu effectuer ses grands débuts chez les adultes. À seulement 20 ans, il devrait bénéficier de davantage d’opportunités pour faire ses preuves d’ici la fin de la saison et rejoindre le large contingent de joueurs belges qui foulent chaque semaine les pelouses d’Eredivisie.

Au Fortuna Sittard, on retrouve notamment le jeune Moussa Gbemou, qui vient d’y signer son premier contrat professionnel, ainsi que le défenseur Shawn Adewoye, formé à Genk mais méconnu chez nous. Un noyau dans lequel figure également l’ancien Rouche Samuel Bastien, de retour après son AVC, lui aussi monté au jeu lors de cette rencontre.

