Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

Nicolas Raskin fait parler de lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors, en Écosse. Après le déplacement des Rangers à Aberdeen, le Diable Rouge a lancé de l'eau à un supporter adverse, en réaction aux tentatives d'intimidation de la part des fans d'Aberdeen.

L’ambiance à Pittodrie a été tendue du début à la fin. Les supporters d’Aberdeen ont tenté d’intimider en permanence les joueurs des Rangers, en jetant des objets sur la pelouse et en les insultant. L’un des joueurs a même dû interrompre son échauffement en raison du comportement agressif des fans.

Les Rangers se sont imposés 0-2, mais Nicolas Raskin a eu du mal à contenir ses émotions. En entrant dans le tunnel des joueurs, il a vidé le contenu de sa bouteille d’eau sur un supporter. Le geste, effectué avec le sourire, a toutefois provoqué de vives réactions dans les médias.

Les consultants Sky Sports sont clairs

L’ancien joueur des Rangers Kris Boyd a estimé que le Diable Rouge devait mieux se maîtriser : "Les trois points sont acquis, le plus dur est fait. Il faut savoir prendre de la hauteur." Chris Sutton a abondé dans le même sens : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable. Une sanction doit suivre, sinon cela continuera."

Malgré ce petit incident, Nicolas Raskin reste un élément important des Rangers. La semaine dernière, il a marqué face à Aberdeen et le milieu de terrain s’est solidement installé dans le onze de base du club écossais.





La période est positive pour les Rangers avec cinq victoires consécutives, dont un succès important face à l’ennemi juré du Celtic. Le club occupe actuellement la deuxième place du championnat d’Écosse, derrière Hearts.