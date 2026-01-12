Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

Hans Vanaken est revenu sur le sacre d'Ardon Jashari au Soulier d'Or à Middelkerke dimanche soir. Le milieu de terrain a lui-même terminé à la deuxième place et a vu le grand favori, Chrístos Tzólis, passer à côté de la récompense. Que pense-t-il de ce résultat ?

Hans Vanaken a reconnu avoir été surpris par l’issue du vote, d’autant plus qu’il a lui-même terminé devant Christos Tzolis. Selon lui, le système de vote a joué un rôle déterminant dans le classement final. "Le système a effectivement influencé ce résultat", a-t-il expliqué au mcro de Het Laatste Nieuws.

Pourquoi Chrístos Tzólis n’a pas remporté le Soulier d’Or ?

Était-il convaincu du verdict ? "Si vous demandez aujourd’hui à tout le monde qui a été le meilleur joueur de 2025, beaucoup répondront ‘Chrístos’. Mais il y a évidemment deux tours de vote. Lors du premier, Ardon s’est clairement détaché, tandis qu’au second, les voix ont été davantage réparties."

Pour le Diable Rouge, cela explique pourquoi le grand favori est finalement reparti sans trophée. Il a insisté sur l’importance du premier tour, durant lequel Jashari s’est montré particulièrement performant. Le milieu de terrain estime que cela a pesé lourdement dans un résultat final différent de ce que beaucoup attendaient.

Hans Vanaken a également souligné que le lauréat, bien qu’évoluant aujourd’hui à l’étranger, peut toujours être considéré comme un joueur du Club de Bruges. "Est-ce à cent pour cent un Soulier d’Or du Club ? Il l’a mérité durant sa période à Bruges. Le fait qu’il joue désormais à l’étranger donne une autre impression, mais au fond, c’est bien un joueur du Club qui s’impose. En cinq ou six mois, Ardon a été exceptionnel. Cela lui a aussi valu son transfert. On peut donc dire que le top 3 est, une nouvelle fois brugeois."



Ce mardi Bruges affrontera Charleroi. Une rencontre qui offrira à Chrístos Tzólis l’occasion de répondre sur le terrain et de démontrer à nouveau son talent.