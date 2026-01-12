Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

Rolland Courbis est décédé ce lundi à l'âge de 72 ans. La triste nouvelle a été annoncée par sa famille en association avec RMC.

Il était une figure emblématique du football français. Ancien footballeur qui a évolué notamment sous les couleurs de l'AS Monaco, de l'OM, du FC Sochaux ou encore du SC Toulon, il était ensuite devenu entraîneur de nombreuses équipes comme les Girondins de Bordeaux, l'Olympique de Marseille ou le RC Lens.

Il était devenu consultant

Après sa carrière, il est passé régulièrement à l'antenne sur RMC. "Pendant plus de 20 ans, Rolland Courbis a marqué de son empreinte la vie de l'antenne de RMC. Il a su transmettre son amour du football : la culture du travail et de la progression, l'importance du collectif et le respect du jeu et des joueurs sans oublier le plaisir", écrit le média.

Cela survient quelques semaines après le décès de Jean-Louis Gasset. La dernière apparition médiatique de Rolland Courbis sur RMC était d'ailleurs pour évoquer le décès de Jean-Louis Gasset...



Les hommages des différents clubs et médias où il est passé pleuvent sur les réseaux sociaux. Le football français est en deuil.

C'est une nouvelle triste page qui se tourne. La rédaction de Walfoot.be adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Rolland Courbis.