Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

L'ailier belge de 21 ans, Noah Saviolo, a remporté samedi la Coupe de la Ligue portugaise en s'imposant avec son équipe, le Vitória Sport Clube, sur le score de 2-1 en finale face à Braga.

Si vous ne connaissez pas Noah Saviolo, il s'agit d'un jeune joueur belge qui a été formé à Anderlecht avant de rejoindre le centre de formation du LOSC puis du Vitória Sport Clube au Portugal. Désormais intégré à l'équipe A, il a remporté son premier trophée.

Le jeune Belge était titulaire lors de cette finale opposant son club à Braga. Il a disputé pas moins de 78 minutes avant de finalement céder sa place.

Seulement cinq minutes après la sortie du Belge, Alioune Ndoye a offert la victoire au Vitória Sport Clube en inscrivant le but du 2-1. L'arrière gauche João Mendes a reçu une carte rouge dans les derniers instants du match, mais cela n'a rien changé.

Le Vitória Sport Clube a créé la surprise en remportant la Coupe de la Ligue portugaise. Il s'agit du premier trophée du club dans la compétition de son histoire.

Un parcours impressionnant



Le parcours de l'équipe, classée septième au classement du championnat portugais, est impressionnant puisque la formation a éliminé le FC Porto en quarts de finale, le Sporting en demi-finales et Braga en finale, trois équipes prétendantes plus que jamais au titre dans la compétition.