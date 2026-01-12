Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Jari De Busser, gardien de Go Ahead Eagles, intéresserait le Sporting d'Anderlecht, qui cherche à se renforcer au poste de gardien.

Mads Kikkenborg est tout proche d’un départ vers Molde et Anderlecht veut donc recruter un nouveau portier. La marge financière étant limitée, les profils plus onéreux ne sont pas envisageables.

Des noms comme Tobe Leysen ne sont donc plus suivis. Le club se concentre sur des options à la fois intéressantes sur le plan sportif et compatibles avec son budget.

Le Nieuwsblad évoque désormais Jari De Busser comme une piste possible. Le gardien belge correspond au profil recherché par Anderlecht : suffisamment expérimenté pour être immédiatement opérationnel. 

Des prestations solides en Eredivisie

Jari De Busser évolue depuis août 2024 à Go Ahead Eagles, où il a connu une progression intéressante. Cette saison, il a déjà disputé dix-huit rencontres en Eredivisie. Sa régularité et sa fiabilité entre les poteaux ont attiré l’attention de plusieurs clubs, dont Anderlecht.


Le gardien est encore sous contrat pour un an et demi à Deventer et sa valeur marchande est estimée à trois millions d’euros selon Transfermarkt. Un montant supérieur à ce qu’Anderlecht investit habituellement pour un gardien, mais qui pourrait rester négociable. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Go Ahead Eagles
Mads Kikkenborg
Jari De Busser

Plus de news

Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

17:00
Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

16:00
Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

14:00
Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

16:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Saelemaekers - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Saelemaekers - Kikkenborg

14:20
Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

14:40
Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

11:40
Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

15:00
Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

15:30
L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

14:20
Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

09:00
Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

08:30
L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

13:00
Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

12:20
Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

12:40
Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

11:20
Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

12:00
Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

11:00
"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

10:30
Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

10:00
"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

09:30
"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

07:00
"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

07:40
Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

08:00
"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

07:21
L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

22:00
Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

23:00
1
"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

22:26
2
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise le plus gros coup du mercato hivernal

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise le plus gros coup du mercato hivernal

22:00
"Ce n'est pas normal" : Vincent Kompany inflige la plus lourde défaite de l'histoire de Wolfsburg

"Ce n'est pas normal" : Vincent Kompany inflige la plus lourde défaite de l'histoire de Wolfsburg

21:40
🎥 L'énorme bourde de Senne Lammens : Manchester United déjà éliminé de la FA Cup

🎥 L'énorme bourde de Senne Lammens : Manchester United déjà éliminé de la FA Cup

21:20
Mika Godts frappe à la porte de Rudi Garcia : l'Ajax s'impose et retrouve le sourire

Mika Godts frappe à la porte de Rudi Garcia : l'Ajax s'impose et retrouve le sourire

20:30
Même idée : Anderlecht et le Club de Bruges suivraient le même joueur, mais l'opération s'annonce compliquée

Même idée : Anderlecht et le Club de Bruges suivraient le même joueur, mais l'opération s'annonce compliquée

19:30
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne fait le point sur sa blessure

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne fait le point sur sa blessure

21:00
Peut-il encore rêver de la Coupe du Monde ? La réponse de Thorgan Hazard

Peut-il encore rêver de la Coupe du Monde ? La réponse de Thorgan Hazard

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 18
NEC NEC Rem Utrecht Utrecht
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1-0 FC Volendam FC Volendam
FC Twente FC Twente 1-1 Zwolle Zwolle
PSV PSV 5-1 Excelsior Excelsior
FC Groningen FC Groningen 0-0 NAC NAC
Heerenveen Heerenveen 2-2 Feyenoord Feyenoord
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2-2 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Telstar Telstar 2-3 Ajax Ajax
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-0 Heracles Heracles
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved