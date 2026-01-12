Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

Jari De Busser, gardien de Go Ahead Eagles, intéresserait le Sporting d'Anderlecht, qui cherche à se renforcer au poste de gardien.

Mads Kikkenborg est tout proche d’un départ vers Molde et Anderlecht veut donc recruter un nouveau portier. La marge financière étant limitée, les profils plus onéreux ne sont pas envisageables.

Des noms comme Tobe Leysen ne sont donc plus suivis. Le club se concentre sur des options à la fois intéressantes sur le plan sportif et compatibles avec son budget.

Le Nieuwsblad évoque désormais Jari De Busser comme une piste possible. Le gardien belge correspond au profil recherché par Anderlecht : suffisamment expérimenté pour être immédiatement opérationnel.

Des prestations solides en Eredivisie

Jari De Busser évolue depuis août 2024 à Go Ahead Eagles, où il a connu une progression intéressante. Cette saison, il a déjà disputé dix-huit rencontres en Eredivisie. Sa régularité et sa fiabilité entre les poteaux ont attiré l’attention de plusieurs clubs, dont Anderlecht.



Le gardien est encore sous contrat pour un an et demi à Deventer et sa valeur marchande est estimée à trois millions d’euros selon Transfermarkt. Un montant supérieur à ce qu’Anderlecht investit habituellement pour un gardien, mais qui pourrait rester négociable.