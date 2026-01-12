Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Suray

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Suray

Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

Porté par deux nouveaux buts, Mathis Suray est en train d'exploser aux Pays-Bas, au point d'attirer l'attention de plusieurs clubs étrangers, désormais très attentifs à sa situation.