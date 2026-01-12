"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

Grand favori, Chrístos Tzólis est est passé tout proche de remporter le Soulier d'Or 2025, mais cela n'a finalement pas été le cas. Ivan Leko a lui aussi été, à l'image de son joueur, très surpris par le sacre d'Ardon Jashari.

"Nous ne sommes pas des robots, mais je pense qu’il s’en remettra rapidement", a confié Ivan Leko selon Het Laatste Nieuws. Ce lundi après-midi, la salle de presse du Basecamp était plus animée qu’à l’accoutumée, de nombreux journalistes souhaitant revenir sur le résultat du Soulier d'Or. "C’est un choc pour moi, pour toi et pour beaucoup de gens. Tout le monde s’attendait à ce que Chrístos gagne", a reconnu l’entraîneur du Club de Bruges.

Ivan Leko félicite Ardon Jashari

Le coach a toutefois tenu à saluer les performances d’Ardon Jashari, finalement sacré : "Nous connaissons évidemment ses qualités. Il a livré six mois très solides, mais personne n’imaginait qu’il s’imposerait sur cette base."

Le coach croate devra désormais effectuer un travail mental avec Christos Tzolis. Malgré la déception, il s’est montré rassurant quant à l’état d’esprit du groupe : "Mes compliments aux trois joueurs du Club. Ils ont dominé le Soulier d'Or, et cela constitue une motivation supplémentaire pour tout le monde."

Chrístos Tzólis soutenu par son coach

Touché par cette désillusion, Chrístos Tzólis peut néanmoins compter sur le soutien de son entraîneur : "Je parle tous les jours avec Chrístos Tzólis. Pour lui, c’est comme s’il n’avait pas reçu quelque chose qu’il méritait. Ce genre de situation te rend plus fort et te pousse à te surpasser."

Lire aussi… "Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée›

Désormais, l’attention est pleinement tournée vers la suite de la saison : "J’attends un Chrístos fort dès demain et lors des prochains matches. Le Soulier d'Or, c’est du passé désormais. Il faut tourner la page et aller de l’avant."