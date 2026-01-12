"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis

"Le Soulier d'Or ? Il a le sentiment de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait" : Ivan Leko soutient Chrístos Tzólis
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Grand favori, Chrístos Tzólis est est passé tout proche de remporter le Soulier d'Or 2025, mais cela n'a finalement pas été le cas. Ivan Leko a lui aussi été, à l'image de son joueur, très surpris par le sacre d'Ardon Jashari.

"Nous ne sommes pas des robots, mais je pense qu’il s’en remettra rapidement", a confié Ivan Leko selon Het Laatste Nieuws. Ce lundi après-midi, la salle de presse du Basecamp était plus animée qu’à l’accoutumée, de nombreux journalistes souhaitant revenir sur le résultat du Soulier d'Or. "C’est un choc pour moi, pour toi et pour beaucoup de gens. Tout le monde s’attendait à ce que Chrístos gagne", a reconnu l’entraîneur du Club de Bruges. 

Ivan Leko félicite Ardon Jashari

Le coach a toutefois tenu à saluer les performances d’Ardon Jashari, finalement sacré : "Nous connaissons évidemment ses qualités. Il a livré six mois très solides, mais personne n’imaginait qu’il s’imposerait sur cette base."

Le coach croate devra désormais effectuer un travail mental avec Christos Tzolis. Malgré la déception, il s’est montré rassurant quant à l’état d’esprit du groupe : "Mes compliments aux trois joueurs du Club. Ils ont dominé le Soulier d'Or, et cela constitue une motivation supplémentaire pour tout le monde."

Chrístos Tzólis soutenu par son coach

Touché par cette désillusion, Chrístos Tzólis peut néanmoins compter sur le soutien de son entraîneur : "Je parle tous les jours avec Chrístos Tzólis. Pour lui, c’est comme s’il n’avait pas reçu quelque chose qu’il méritait. Ce genre de situation te rend plus fort et te pousse à te surpasser."

Lire aussi… "Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée
Désormais, l’attention est pleinement tournée vers la suite de la saison : "J’attends un Chrístos fort dès demain et lors des prochains matches. Le Soulier d'Or, c’est du passé désormais. Il faut tourner la page et aller de l’avant."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Charleroi - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (13/01).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
FC Bruges
Christos Tzolis

Plus de news

"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

20:00
Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

15:00
Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

20:00
Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

12:20
"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

19:30
Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

Kaye Furo se montre ambitieux après sa signature en Premier League : voici ses objectifs

18:20
1
Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

19:00
Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

18:40
Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

11:20
"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

18:00
Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

17:00
Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

16:00
Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

16:30
Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

15:30
Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

14:00
Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

14:40
L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

14:20
Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

13:30
L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

13:00
Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

11:40
Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

12:40
Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

11:00
Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

12:00
"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

10:30
Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

10:00
Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

09:00
"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

09:30
Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

08:30
Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

22:00
"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

07:21
"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

22:26
2
"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

07:00
L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

06:30
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise le plus gros coup du mercato hivernal

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise le plus gros coup du mercato hivernal

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved