Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avec Michael Olise et Luis Díaz, Vincent Kompany a incontestablement dans son effectif deux ailiers qui figurent parmi les meilleurs ailiers au monde. De là à déjà les comparer au duo Franck Ribéry / Arjen Robben ? Le coach belge met les choses au clair.

Vincent Kompany n’ose pas encore la comparaison : "Je ne les comparerais pas encore à Robben et Ribéry. J’ai énormément de respect pour ces deux ailiers contre lesquels j’ai joué."

"Je pense que Michael et Lucho doivent tracer leur propre voie. Au final, ce n’est pas seulement une question de qualité individuelle, mais aussi de trophées collectifs", explique Vincent Kompany, interrogé à ce sujet en conférence de presse suite au succès du Bayern sur le score de 8-1 contre Wolfsburg

Des preuves à faire

Le coach belge est clair, Michael Olise et Luis Díaz doivent encore faire leurs preuves en remportant de grands titres avec le Bayern avant d’entamer des comparaisons : "S’ils remportent les grands titres, alors on pourra peut-être en parler. Mais pour l’instant, pas du tout."

Surtout que Michael Olise et Luis Díaz sont tous deux arrivés assez fraîchement au Bayern. Le Français n’est au club que depuis juillet 2024 et le Colombien depuis juillet 2025.

Lire aussi… L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs
Difficile de déjà entamer des comparaisons après si peu de temps. Le débat pourrait par contre bien être ouvert dans quelques années s’ils poursuivent tous deux sur leur lancée et qu’ils restent au Bayern.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Wolfsburg
Vincent Kompany
Michael Olise

Plus de news

L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

13:00
"Ce n'est pas normal" : Vincent Kompany inflige la plus lourde défaite de l'histoire de Wolfsburg

"Ce n'est pas normal" : Vincent Kompany inflige la plus lourde défaite de l'histoire de Wolfsburg

21:40
Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

Nicolas Raskin critiqué en Écosse : "Ce genre de comportement est totalement inacceptable"

17:00
Le Bayern Munich de Vincent Kompany explose Wolfsburg à domicile et régale son public

Le Bayern Munich de Vincent Kompany explose Wolfsburg à domicile et régale son public

20:00
Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

Andreas Skov Olsen déjà proche d'un départ de Wolfsburg, près d'un an après avoir quitté le Club de Bruges ?

11:00
Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

16:00
Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

Un jeune Belge formé à Anderlecht et au LOSC remporte la Coupe de la Ligue portugaise

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Saelemaekers - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Saelemaekers - Kikkenborg

14:20
Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

15:00
Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

Une chance à saisir : un Liégeois fait ses grands débuts en D1 chez nos voisins, entouré d'anciens du Standard

14:40
L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

14:20
Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

14:00
Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

Un gardien belge évoluant à l'étranger intéresserait Anderlecht

13:30
Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

12:40
Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

Voici pourquoi Chrístos Tzólis n'a pas remporté le Soulier d'Or, selon Hans Vanaken

12:20
Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

Une figure emblématique du football français s'est éteinte : Rolland Courbis est décédé

12:00
Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

11:40
Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

11:20
"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

"C'était le plus important pour moi" : Hans Cornelis se confie sur sa nomination en tant que T1

10:30
Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

Les beaux mots de Kevin De Bruyne envers Philippe Albert et Michel Preud'homme : "Ce sont des exemples"

10:00
"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

"Il faut être un peu fou" : les mots de Sébastien Pocognoli après avoir été élu entraîneur de l'année

09:30
Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

Nathan De Cat élu Espoir de l'Année 2025 de justesse devant un autre jeune talent de Pro League

09:00
Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

Élu meilleur portier 2025, Colin Coosemans répond à ses détracteurs : "C'est une source de motivation"

08:30
Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"

08:00
"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

"Je ne m'y attendais pas" : privé du Soulier d'Or, Christos Tzolis remporte tout de même un trophée

07:40
"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

"En seconde période, on méritait de gagner" : Thibaut Courtois frustré après la défaite du Real face au Barça

07:21
"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

"Je veux partir d'ici" : Steven Defour révèle l'incident qui l'a poussé à quitter Anderlecht

07:00
L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

L'énormissime bourde d'Arnaud Bodart : Lille encaisse au bout d'une minute contre Lyon

06:30
Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

Thibaut Courtois n'a rien pu faire : le Barça a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid

23:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/01: Furo - Bailey - Hong - Butera

22:00
"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

22:26
2
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise le plus gros coup du mercato hivernal

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise le plus gros coup du mercato hivernal

22:00
🎥 L'énorme bourde de Senne Lammens : Manchester United déjà éliminé de la FA Cup

🎥 L'énorme bourde de Senne Lammens : Manchester United déjà éliminé de la FA Cup

21:20
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne fait le point sur sa blessure

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne fait le point sur sa blessure

21:00
Mika Godts frappe à la porte de Rudi Garcia : l'Ajax s'impose et retrouve le sourire

Mika Godts frappe à la porte de Rudi Garcia : l'Ajax s'impose et retrouve le sourire

20:30
Même idée : Anderlecht et le Club de Bruges suivraient le même joueur, mais l'opération s'annonce compliquée

Même idée : Anderlecht et le Club de Bruges suivraient le même joueur, mais l'opération s'annonce compliquée

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 16
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 2-2 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli Rem RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 2-1 Hambourg Hambourg
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-2 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Werder Brême Werder Brême Rem Hoffenheim Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-0 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern Munich Bayern Munich 8-1 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved