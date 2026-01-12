Vincent Kompany calme le jeu : "Ce n'est pas seulement une question de qualité individuelle"

Avec Michael Olise et Luis Díaz, Vincent Kompany a incontestablement dans son effectif deux ailiers qui figurent parmi les meilleurs ailiers au monde. De là à déjà les comparer au duo Franck Ribéry / Arjen Robben ? Le coach belge met les choses au clair.

Vincent Kompany n’ose pas encore la comparaison : "Je ne les comparerais pas encore à Robben et Ribéry. J’ai énormément de respect pour ces deux ailiers contre lesquels j’ai joué."

"Je pense que Michael et Lucho doivent tracer leur propre voie. Au final, ce n’est pas seulement une question de qualité individuelle, mais aussi de trophées collectifs", explique Vincent Kompany, interrogé à ce sujet en conférence de presse suite au succès du Bayern sur le score de 8-1 contre Wolfsburg.

Des preuves à faire

Le coach belge est clair, Michael Olise et Luis Díaz doivent encore faire leurs preuves en remportant de grands titres avec le Bayern avant d’entamer des comparaisons : "S’ils remportent les grands titres, alors on pourra peut-être en parler. Mais pour l’instant, pas du tout."

Surtout que Michael Olise et Luis Díaz sont tous deux arrivés assez fraîchement au Bayern. Le Français n’est au club que depuis juillet 2024 et le Colombien depuis juillet 2025.

Difficile de déjà entamer des comparaisons après si peu de temps. Le débat pourrait par contre bien être ouvert dans quelques années s’ils poursuivent tous deux sur leur lancée et qu’ils restent au Bayern.