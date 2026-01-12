Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

Anderlecht entend préparer l'avenir de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana. Le directeur sportif Olivier Renard voit en ces deux jeunes joueurs des piliers potentiels pour les années à venir. Mais ils sont toujours mineurs.

C’est précisément là que le bât blesse. Nathan De Cat et Nga Kana sont tous deux encore mineurs, ce qui les empêche légalement de signer un contrat d’une durée supérieure à deux saisons.

Les deux jeunes talents sont actuellement liés à Anderlecht jusqu’en 2027. Une prolongation ne leur offrirait donc qu’une seule année supplémentaire, jusqu’en 2028, ce qui laisse finalement peu de marge sur le plan sportif. En cas de signature, il s’agirait uniquement d’un engagement pour une saison de plus.

Cette plus-value limitée contraste en outre avec l’effort financier que représenterait un nouveau contrat. Une prolongation s’accompagnerait logiquement d’une revalorisation salariale, alors que la durée du bail serait à peine allongée.

Le risque de patienter

Patienter n’est toutefois pas non plus une option sans risque. Cette situation contractuelle fragile pourrait inciter des clubs plus importants à tenter leur chance et à convaincre les joueurs de s’engager ailleurs.

Pour Nathan De Cat, une éclaircie se profile néanmoins rapidement. Il atteindra la majorité à la mi-juillet, ce qui permettra alors à Anderlecht de lui proposer un contrat de longue durée et de réduire considérablement le risque de le voir filer.