Accord conclu : l'Union Saint-Gilloise est sur le point de boucler sa seconde recrue hivernale

Le jeune talent suédois de 23 ans, Besfort Zeneli, va finalement bel et bien rejoindre l'Union Saint-Gilloise. Un accord a été trouvé.

Après l'arrivée de Mateo Biondic, venu tout droit de quatrième division allemande, l'Union Saint-Gilloise va bientôt recruter un second joueur cet hiver. Besfort Zeneli va passer sa visite médicale dans les prochaines heures pour rejoindre le club bruxellois selon Fabrizio Romano.

Le Suédois évolue à Elfsborg, en première division suédoise. Il s'est montré étincelant lors de l'exercice 2024-2025, qui a pris fin début novembre en Suède.

Toutes compétitions confondues, il a pris part la saison dernière à un total de 46 rencontres avec son équipe pour trois buts inscrits et 11 passes décisives délivrées. L'international suédois peut occuper tous les postes dans le milieu central du jeu, que ce soit défensif ou offensif, mais il peut également évoluer sur le côté droit.

Le natif de Säter est estimé à 4,5 millions d'euros selon Transfermarkt. On ignore pour le moment le montant exact du transfert qui se prépare en terre bruxelloise.

Une grande étape pour Besfort Zeneli



Ce transfert est une étape cruciale dans la carrière de Besfort Zeneli. Il n'a connu qu'un seul club jusqu'à présent. Depuis l'âge de ses six ans, il évolue du côté d'Elfsborg.