Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent la fois où Besnik Hasi a totalement explosé

Photo: © photonews
Besnik Hasi est connu pour son style de coaching très intense, mais ce qui s'est passé dans le vestiaire au Bosuil a dépassé même ses standards habituels. Adriano Bertaccini et Thorgan Hazard racontent à quel point la tension était réellement palpable.

Besnik Hasi est souvent très agité le long de la ligne de touche. L’entraîneur d’Anderlecht est réputé pour son coaching très émotionnel, une intensité qui se ressent parfois aussi dans le vestiaire. Adriano Bertaccini en a été témoin direct.

Il a vu Besnik Hasi totalement perdre son calme lors du match disputé au Bosuil le 21 décembre dernier. À la pause, le coach était particulièrement furieux, son équipe étant déjà menée 2-0 après vingt minutes de jeu. Anderlecht est finalement parvenu à revenir à 2-2, score final de la rencontre

Besnik Hasi hors de lui dans le vestiaire

"Un fusible a clairement sauté, oui", confie Bertaccini au micro du Nieuwsblad. "Il y a même eu une bouteille lancée. Le coach était très en colère, surtout parce que nous avions livré une première mi-temps catastrophique avant de bien réagir après la pause."

"Il ne comprenait pas comment la différence pouvait être aussi grande entre les deux périodes. Le coach avait raison d’être aussi furieux. J’aurais réagi exactement de la même manière à sa place", poursuit l’attaquant d’Anderlecht. Thorgan Hazard a lui aussi assisté à la scène et a rapidement compris que la situation était sérieuse.


"Parfois, quand Besnik est très énervé, on essaie de détendre l’atmosphère avec une blague. Il arrive alors que le coach se mette à rire et que la tension retombe. Mais au Bosuil, pendant son discours musclé, il ne fallait même pas essayer de sourire. Mieux valait ne pas plaisanter. Sinon, tu étais directement dehors", ajoute Thorgan Hazard.

17:00
16:00
16:30
13:30
14:20
15:00
15:30
14:40
14:20
09:00
08:30
13:00
12:20
11:40
12:40
11:20
12:00
11:00
18:30
10:30
10:00
09:30
07:00
07:40
08:00
07:21
06:30
11/01
22:00
11/01
1
23:00
1
22:26
2
22:00
21:40
21:20
19:30

