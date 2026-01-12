L'incroyable statistique qui place Vincent Kompany aux côtés de grands entraîneurs

Après 50 matchs à la tête du Bayern, Vincent Kompany fait partie des entraîneurs affichant la meilleure moyenne de points pris par match dans l'histoire de la Bundesliga.

L’ancien Diable Rouge a une moyenne de 2,52 points pris par match selon DAZN. Cette moyenne est à égalité avec celle de Pep Guardiola lorsqu’il était à la tête du Bayern. Le tacticien espagnol comptait cependant 102 matchs à son actif.

Hansi Flick figure en troisième position. Après 58 matchs à la tête du Bayern, il affichait une moyenne de 2,45 points pris par match. En quatrième position, on retrouve Carlo Ancelotti, avec une moyenne de 2,38 points pris par match après 40 rencontres.

Un seul coach qui n'était pas à la tête du Bayern

Le seul entraîneur figurant dans le top 5 à ne pas avoir coaché le Bayern est Xabi Alonso. L’actuel coach du Real Madrid a enregistré une moyenne de 2,17 points pris par match après 94 rencontres de Bundesliga avec le Bayer Leverkusen.

Ces chiffres montrent une fois de plus que Vincent Kompany se fait plus que jamais un nom au Bayern Munich. Si on lui pose la question, il dira encore que ces statistiques lui importent peu, mais une chose est claire : elles sont là.

Le Bayern a entamé sa seconde partie de saison par une nouvelle victoire dimanche. Les Bavarois se sont imposés sur le score de 8-1 face à Wolfsburg. Les hommes de Vincent Kompany sont toujours invaincus dans le championnat allemand cette saison et continuent d’impressionner.