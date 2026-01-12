Chrístos Tzólis déçu de ne pas avoir remporté le Soulier d'Or 2025 ? Le Brugeois réagit

Christos Tzolis n'a pas été élu Soulier d'Or 2025. C'est Ardon Jashari qui a finalement été récompensé. De quoi grandement décevoir le Brugeois ?

Chrístos Tzólis était annoncé comme le grand favori pour remporter le Soulier d'Or, mais a finalement dû se contenter de la troisième place. Il a laissé le Soulier d’Or à Ardon Jashari. Son coéquipier Hans Vanaken l’a également devancé au classement final.

Chrístos Tzólis, déçu ?

La déception était perceptible dans son entourage, même si le joueur est resté mesuré dans sa réaction. Il a souligné que le dénouement était très différent de ce à quoi il s’attendait. "Suis-je déçu ? Oui. Honnêtement, je ne m’y attendais pas du tout", a-t-il confié au micro de Het Laatste Nieuws.

Du côté de la délégation du Club de Bruges, l’attention s’est principalement portée sur le lauréat Ardon Jashari. Le Suisse a été soutenu sans la moindre contestation, même si beaucoup s’attendaient à un classement final différent.

Chrístos Tzólis peut pourtant se targuer de statistiques impressionnantes. Cela n’a cependant pas suffi à faire pencher le vote en sa faveur. Le Grec a félicité son coéquipier : "Je veux le féliciter, mais je n’ai pas grand-chose d’autre à dire".

"Que voulez-vous que je dise ? Ce sont vous qui votez. Les journalistes, les analystes. Ce sont eux qui analysent le jeu, non ? C’est comme ça", a conclu le joueur des Blauw en Zwart.