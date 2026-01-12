Anderlecht ne lui avait pas fait confiance : ce Carolo explose aux Pays-Bas et s'apprête à franchir un cap

Porté par deux nouveaux buts, Mathis Suray est en train d'exploser aux Pays-Bas, au point d'attirer l'attention de plusieurs clubs étrangers, désormais très attentifs à sa situation.

D’abord passé par le FC Gerpinnes et le Sporting de Charleroi, Mathis Suray a ensuite rejoint le RSC Anderlecht, où il n’est pas parvenu à rejoindre l’équipe première. À 19 ans, il a alors quitté la capitale pour tenter sa chance à Dordrecht, aux Pays-Bas.

Après avoir disputé quelques rencontres avec les espoirs bruxellois, notamment en Youth League, le Carolo de naissance s’est révélé en deuxième division néerlandaise. En 119 apparitions, il y a inscrit 20 buts et délivré 15 passes décisives. C’est surtout sa dernière saison, en 2023-2024, conclue avec un bilan de 14 buts et 7 assists toutes compétitions confondues, qui a attiré l’attention des recruteurs.

Ce sont finalement les Go Ahead Eagles qui ont décidé de le recruter, lui offrant ainsi l’opportunité de découvrir l’Eredivisie et, plus largement, un championnat de première division pour la première fois de sa carrière. Ailier de formation, mais capable d’évoluer à presque tous les postes offensifs, Mathis Suray n’a eu besoin que d’une saison d’adaptation au plus haut niveau néerlandais avant d’exploser.

Une première saison de référence en Eredivisie

Auteur de cinq buts toutes compétitions confondues la saison dernière, il en a déjà inscrit dix lors de cet exercice 2025-2026, dont un en Europa League et huit en Eredivisie. Ce dimanche soir, il s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant un doublé lors du partage des Eagles face au Fortuna Sittard (2-2), une rencontre qu’il a disputée dans son intégralité.

Entré dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat, où figure également un certain Mika Godts, Mathis Suray a logiquement tapé dans l’œil de plusieurs clubs, qui envisageraient de passer à l’action prochainement. Selon nos informations, une franchise MLS et certains clubs européens seraient intéressés par ses services.





Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien international U19 devrait toutefois terminer la saison avec les Go Ahead Eagles, avant de potentiellement profiter de sa progression pour franchir un véritable cap dans sa carrière.

Estimé à 2 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt, il pourrait ainsi découvrir un nouveau championnat dès la saison prochaine, ou rejoindre un club luttant pour le titre chez nos voisins néerlandais. Une belle revanche pour celui qui n’avait pas réellement reçu sa chance du côté du Lotto Park.