Fin du système de rotation : Ivan Leko dévoile le véritable gardien numéro 1 du Club de Bruges

Sous Nicky Hayen, un système de rotation était encore en place au Club de Bruges entre Nordin Jackers et Simon Mignolet. Mais Ivan Leko a désormais levé toute ambiguïté selon Het Laatste Nieuws : l'ancien Diable Rouge est dorénavant le numéro un incontesté de l'équipe.

Cette semaine, Dani Van den Heuvel aura encore l’occasion de garder les cages, mais à court terme, Nordin Jackers comme Simon Mignolet feront leur retour. Une période importante s’annonce donc pour les gardiens.

Ivan Leko a insisté sur l’importance d’avoir un gardien de haut niveau : "Le rôle du gardien est crucial. Regardez comment le Club de Bruges a changé avec l’arrivée de Mignolet. Regardez aussi le Real Madrid avec Thibaut Courtois : ce type de joueur fait la différence à chaque trophée remporté."

Simon Mignolet  ou Nordin Jackers ? Ivan Leko est catégorique 

Pour Ivan Leko, le choix est clair : "Simon Mignolet est toujours mon numéro un. Nous espérons qu’il sera de nouveau totalement apte le plus rapidement possible." 

Nordin Jackers est considéré comme une option de luxe sur le banc, tandis que Dani Van den Heuvel profite de ses opportunités pour engranger de l’expérience, mais reste toujours troisième gardien. La gestion des portiers au Club de Bruges est désormais très structurée, après de nombreuses interrogations en début de saison autour du système de rotation.

Avec Simon Mignolet comme valeur sûre, le Club de Bruges espère prolonger le succès des dernières années. Reste à savoir quand il pourra faire son retour.

