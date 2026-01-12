L'AC Milan voudrait recruter une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan serait à la recherche d'une nouvelle doublure pour Alexis Saelemaekers. Il pourrait s'agir de Brooke Norton-Cuffy, joueur du Genoa.

L'AC Milan, pourtant deuxième de Serie A, ne va pas vraiment au mieux en ce moment. Les Milanais font preuve d'irrégularité ces dernières semaines. En championnat, ils viennent d'enchaîner deux matchs nuls de suite, d'abord contre le Genoa (1-1) et le week-end dernier contre la Fiorentina (1-1).

Ces matchs nuls interviennent après deux succès de suite en championnat, mais surtout après une défaite en demi-finale de la Supercoupe d'Italie face à Naples (2-0). Plus tôt en décembre, il y a aussi eu une élimination en huitièmes de finale de Coupe d'Italie contre la Lazio (1-0).

Alexis Saelemaekers est un pion essentiel de cette équipe. Et malgré les bonnes prestations qu'il réalise, tout n'est pas parfait pour lui et ses coéquipiers en termes de résultats.

Vers une signature de Brooke Norton-Cuffy ?

Titulaire lors des 20 rencontres de Serie A de l'AC Milan cette saison, le Diable Rouge a clairement la confiance de son entraîneur Massimiliano Allegri. Sa doublure actuelle est Zachary Athekame, mais les Milanais penseraient que le Suisse n'est pas la doublure la plus adaptée. C'est pourquoi ils aimeraient signer un nouveau joueur.



Selon La Gazzetta dello Sport, le club italien s'intéresserait à Brooke Norton-Cuffy. Le prix de l'Anglais est estimé entre 15 et 20 millions d'euros.