Dendoncker et De Bruyne au top, les Hazard invisibles: les notes des Belges à l'étranger

Certains Belges ont terminé leur saison, d'autres vont encore devoir remplir leurs objectifs. Voici les notes des Belges à l'étranger.

Ils ont été au top !

Dendoncker (8,5): En pleine course à la Ligue des Champions, Wolverhampton s'est imposé à Aston Villa et le Diable Rouge a marqué le seul but de la rencontre, ponctuant une belle prestation.

De Bruyne (8.0). Comme à son habitude, Kevin a distribué les bons ballons vers ses attaquants. Il a marqué le premier but des Citizens sur penalty, le 100ème de sa carrière en clubs, et ce le jour de ses 29 ans.

Courtois (8.0): Le mur. C'est le surnom qui lui a été donné dans la presse espagnole cette semaine et le Diable a été à la hauteur de sa réputation. Il assure, rassure et permet au Real de se rapprocher du titre.

Deryck Boyata (8.0): Le seul défenseur du Hertha à avoir été à la hauteur de la dernière rencontre, perdue contre Mönchengladbach.

Mertens (7.5): un nouveau but pour le nouveau roi de Naples, qui a lancé son équipe vers la victoire. Après une demi-heure il s'est un peu essouflé.

Castagne (7.5): De retour dans l'équipe, Castagne a été excellent même s'il n'a pas été impliqué dans les buts de son équipe. Beaucoup d'activité sur le côté gauche.

Nainggolan: (7.5): Un but pour le Ninja, et 70 minutes de très bonne facture avec Cagliari.

Un bon week-end, sans plus

Yannick Carrasco (6.0): Sur le banc, Carrasco est entré en seconde période, sans vraiment marquer la rencontre de son empreinte.

Dodi Lukabakio (6.0): une rencontre sans saveur pour Dodi, qui semblait un peu en vacances, comme son équipe finalement.

Ils sont passés à côté

Axel Witsel et Thorgan Hazard (5.0): les deux Diables Rouges de Dortmund ont sombré contre Hoffenheim. Une large défaite 4-0 qui fait mal à une équipe qui aura tout perdu au second tour.

Eden Hazard (4.0): Cela arrive, même aux meilleurs. Eden Hazard est passé à côté de sa rencontre sur la pelouse de l'Espanyol. Souvent maltraité par les défenseurs adverses, le capitaine des Diables Rouges n'a pas su se mettre en évidence.

Sebastiaan Bornauw (3.0): Cologne a été scandaleux, et l'équipe a été une victime consentante pour le Werder. Le Belge n'échappe pas au naufrage collectif.

Benito Raman (3.0). Il était sur le banc, et il paraît qu'il est monté au jeu.