L'Antwerp vend ses abonnements comme des petits pains

Le Bosuil sera à nouveau un chaudron la saison prochaine : les abonnés de l'Antwerp ont répondu présent.

Près de 9000 supporters de l'Antwerp ont reconduit leur abonnement pour la saison 2020-2021, pour un total de 12.500 abonnements déjà vendus en vue de la saison prochaine, a communiqué le Great Old via ses réseaux. Après une saison fort réussie et à l'approche d'une finale de Croky Cup très attendue, l'Antwerp abordera 2020-2021 avec l'ambition de confirmer sa place au top belge sous la houlette d'Ivan Leko.