Premier but pour Sander Berge, Tottenham tenu loin de l'Europe par Sheffield

Rien ne va plus chez les Spurs de José Mourinho : en déplacement à Sheffield United, Tottenham (sans ses Belges, Alderweireld et Vertonghen, laissés sur le banc) a dégringolé à la neuvième place au classement, dépassé par son adversaire du soir. Sander Berge, l'ancien médian du Racing Genk, a ouvert le score et son compteur personnel en Premier League à la 31e minute.

La fin de première période sera frustrante pour Tottenham, privé d'un but pour une "faute" très peu évidente de Lucas Moura.

Lucas Moura has been tripped and when falling to ground you use your arms.



What else is he supposed to do? #THFC #COYS

