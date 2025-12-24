Le mercato est déjà bien lancé : Anderlecht et Genk ciblent le même joueur... et ne sont pas seuls

Le Sporting d'Anderlecht et le Racing Genk s'intéressent à Farès Ghedjemis, ailier droit franco-algérien de 23 ans évoluant à Frosinone. Sa situation attire également l'attention d'autres clubs européens.

Treize jours avant son ouverture officielle, le 6 janvier, le mercato hivernal est déjà bien lancé en Jupiler Pro League. En coulisses, les premiers deals commencent à se concrétiser.

Durant la première partie de la saison, les clubs ont défini leur stratégie et vont profiter de cette fenêtre de janvier pour ajuster leur effectif, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées.

En raison de leur situation financière globale, et encore plus depuis l’arrêt des paiements de DAZN, les clubs belges sont souvent contraints de se concentrer sur les mêmes profils : jeunes, prometteurs, abordables et offrant une bonne marge de progression.

Genk et Anderlecht suivent le même joueur

Ces profils sont rares et suscitent rapidement l’intérêt. Il n’est donc pas surprenant de voir le Sporting d’Anderlecht et le Racing Genk s’intéresser au même joueur : Farès Ghedjemis, un ailier droit franco-algérien de 23 ans évoluant à Frosinone, leader actuel de la Série B italienne.

Auteur de six buts et deux passes décisives depuis le début de la saison, l’ancien joueur du FC Rouen, reconnu dans la Botte pour ses dribbles ravageurs et sa qualité en un contre un, est également suivi par d’autres clubs européens, selon le journaliste italien Nicolo Schira.





Parmi eux figurent Bologne, Pise et Cagliari, ainsi que plusieurs formations turques. Estimé à 1,5 million d’euros sur Transfermarkt, il pourrait représenter un bon coup pour Anderlecht ou pour Genk, mais la concurrence s’intensifie et il ne faudra plus tarder.