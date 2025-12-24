Une grosse perte pour David Hubert ? Ce titulaire de l'Union attire toujours l'attention en Série A

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Comme cet été, Fedde Leysen est suivi par Bologne. Le défenseur central pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise dès janvier et est estimé à cinq millions d'euros.

Malgré le départ de Sébastien Pocognoli et l’arrivée de David Hubert, l’Union Saint-Gilloise n’a pas ralenti en tête de la Jupiler Pro League et conserve toujours la première place du classement.

Même si les résultats européens n’ont pas été aussi flamboyants, les Unionistes ont tout de même signé quelques belles prestations en Ligue des Champions. Comme à chaque mercato, plusieurs joueurs du noyau attirent donc l’attention de clubs de plus grands championnats européens.

Fedde Leysen (Union) toujours suivi par Bologne

Les noms de Promise David, Adem Zorgane ou d’Anan Khalaili reviennent régulièrement. Mais le secteur défensif de l’Union est également courtisé.

Cela fait plus de six mois que Fedde Leysen est suivi avec insistance par Bologne. Déjà cet été, le club de Série A avait tenté de le recruter pour remplacer l’ancien joueur du Racing Genk, Jhon Lucumí.



En vain, mais Bologne n’a pas abandonné sa piste menant au défenseur de 22 ans. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, le club transalpin continue de suivre Leysen et pourrait passer à l’action dès janvier. Sa valeur est estimée à 5 millions d’euros sur Transfermarkt.