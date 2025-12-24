La dernière de l'année : voici les arbitres désignés pour la 20ᵉ journée de Pro League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La dernière journée de l'année civile débute ce vendredi. Voici la liste des arbitres désignés pour officier pendant les matchs programmés entre les fêtes.

La 20ᵉ journée de la Jupiler Pro League, dernière de l’année civile, se déroulera les vendredi 26 et samedi 27 décembre. L’Union belge a dévoilé la liste des arbitres désignés pour officier.

Le choc de la semaine ouvrira le bal : Genk reçoit le Club de Bruges vendredi à 13h30. Lawrence Visser sera l’arbitre principal, assisté de Quentin Pirard comme VAR. Plus tard dans l’après-midi, à 16h, le Cercle Bruges accueillera l’Union SG, avec Lothar D’Hondt au sifflet et Kevin Van Damme à la VAR.

Les arbitres de la 20e journée de Pro League

À 18h30, STVV se déplacera à Liège pour affronter le Standard. Jasper Vergoote dirigera la rencontre, aidé par Wesli De Cremer à la VAR. À 20h45, Anderlecht affrontera Charleroi sous la houlette de Bram Van Driessche, avec Erik Lambrechts à la VAR.

Samedi, Antwerp et Zulte Waregem lanceront la journée au Bosuil dès 13h30, arbitrés par Bert Verbeke, secondé par Brent Staessens à la VAR. À 16h, La Louvière accueillera OHL, avec Jan Boterberg comme arbitre principal et Laurent Willems à la VAR.

Enfin, à 18h15, Malines recevra Dender, avec Massimiliano Ledda au sifflet et Nicolas Laforge à la VAR. La dernière rencontre de la journée et de l’année opposera La Gantoise à Westerlo à 20h45 à la Planet Group Arena, arbitrée par Simon Bourdeaud’hui, assisté de Bert Put à la VAR.



