"Il me donne beaucoup de confiance" : Arthur Theate conquis par la méthode de Rudi Garcia
Sous la direction de Rudi Garcia, les Diables Rouges tenteront d'écrire une belle histoire au Mondial 2026. Arthur Theate s'est exprimé à propos de son sélectionneur, dont il apprécie la méthode.

Les Diables Rouges affronteront l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde. Ce n’est pas, a priori, un groupe compliqué, mais le dernier Mondial nous a appris qu’il faudra être concentrés dès la première minute.

Arthur Theate (25 ans) est désormais un visage bien connu de la sélection. Le défenseur de l’Eintracht Francfort est un titulaire régulier en Bundesliga et semble également avoir gagné sa place dans le onze de base des Diables Rouges.

Le gaucher était ainsi titulaire lors des deux dernières rencontres internationales, face au Kazakhstan et au Liechtenstein. Un nouveau signal fort envoyé par Rudi Garcia à l’attention de Theate, parfois exposé aux critiques. 

Arthur Theate apprécie Rudi Garcia

"Le coach Garcia me donne beaucoup de confiance", explique Theate au micro de la RTBF. "Il communique beaucoup avec ses joueurs. Avec son staff, ce sont des personnes très humaines. Je trouve qu'on a retrouvé un groupe soudé grâce à ce qu'ils ont mis en place. C'est une personne qui est beaucoup dans les émotions. "


Le défenseur apprécie particulièrement l’approche émotionnelle du sélectionneur : "C'est peut-être ce dont on manque aujourd'hui dans le football. On est plus souvent dans la théorie. Il en fait aussi, de la théorie, mais il ajoute l'aspect émotionnel et c'est ce qui me ressemble beaucoup. J'espère qu'on va faire quelque chose de bien ensemble cet été."

