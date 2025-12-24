Qui est Charli Spoden, le jeune talent du Standard sur le banc à Dender ? "Il a connu une évolution rapide"

À Dender, un nom inconnu des supporters du Standard figurait sur le banc des remplaçants. Jeune milieu de terrain de 17 ans, Charli Spoden fait partie des plus grands talents de l'académie liégeoise, et Vincent Euvrard est déjà tombé sous son charme.

Suite aux nombreuses blessures dans son effectif, Vincent Euvrard doit souvent compter sur de jeunes joueurs au Standard, que ce soit pour compléter le groupe à l’entraînement ou pour figurer sur la feuille de match.

Lors du déplacement à Dender le week-end dernier, un nom inconnu des supporters liégeois figurait sur le banc des remplaçants : Charli Spoden, à peine 17 ans. Passé par les centres de formation d’Eupen et de La Gantoise, le milieu de terrain natif de Malmedy faisait pour la première fois partie de la sélection de Vincent Euvrard, sans toutefois entrer en jeu.

Charli Spoden, le futur de l'équipe première du Standard

Ce mardi, en conférence de presse, trois jours avant la réception de Saint-Trond, le T1 des Rouches a été interrogé sur les qualités qui l’ont convaincu chez Charli Spoden, ainsi que sur le rôle qu’il pourrait jouer avec le noyau A d’ici la fin de saison.

"C’est un très bon joueur, qui est intelligent. Il fait beaucoup de courses, il est toujours disponible pour jouer le ballon et il est à l’aise balle au pied. Il n’est cependant pas encore mature physiquement, il est encore très fin et doit gagner en masse musculaire, ce qui est évidemment normal à 17 ans", a expliqué Vincent Euvrard.

"Il a connu une évolution très rapide. Il a commencé la saison chez les U18, a joué sept matchs en D1 ACFF avec le SL16 FC et le voilà déjà dans le noyau A. Il va vite, mais il a un bon potentiel et ça ne peut que l’aider. C’est un bon espoir pour le noyau A", a ajouté le coach.

Léandre Kuavita étant incertain, Charli Spoden pourrait à nouveau figurer sur le banc pour affronter Saint-Trond, d’autant que la trêve en D1 ACFF a commencé et qu’il n’est donc pas nécessaire de le préserver pour une rencontre importante du SL16 FC.