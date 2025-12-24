17 ans seulement : le RWDM pourrait signer l'une de ses plus grosses ventes cet hiver

À tout juste 17 ans, Manoël Verhaeghe s'impose déjà en défense centrale au RWDM. Arrivé de l'Union Saint-Gilloise cet été, il pourrait déjà devenir l'un des transferts sortants les plus coûteux de l'histoire du club molenbeekois.

Après avoir évolué sous les couleurs du Sporting Eizeringen et du VC Groot Dilbeek, Manoël Verhaeghe a rejoint le centre de formation du RWDM en 2016, alors qu’il n’avait que 8 ans.

Défenseur central, il a quitté le club molenbeekois pour le voisin saint-gillois en 2022, mais n’y est resté que trois ans avant de faire son retour au stade Edmond Machtens cet été.

Sur le banc du noyau A en début de saison, le joueur de 17 ans a progressivement saisi sa chance. Depuis fin septembre, il a participé à tous les matchs du RWDM en Challenger Pro League, la majorité en tant que titulaire.

Le RWDM pourrait déjà perdre son grand talent

Une précocité qui ne passe pas inaperçue : selon Het Nieuwsblad, Manoël Verhaeghe disposerait déjà d’une offre de Malines et suscite un intérêt concret de l’Olympique Lyonnais, qui continue de suivre les jeunes talents de Molenbeek malgré le départ de John Textor du Rhône.



Estimé à 800.000 € sur Transfermarkt, Manoël Verhaeghe pourrait cependant dépasser le million d’euros de valeur réelle et devenir l’un des transferts sortants les plus chers de l’histoire du RWDM, derrière Ernest Nuamah (acheté par le RWDM pour 25 M€ et revendu à Lyon pour un montant similaire), Zakaria El Ouahdi (2,5 M€), Ilay Camara (1,8 M€) et Makhtar Gueye (1,8 M€). En proie à des difficultés financières, le club molenbeekois est vendeur.