Sur une voie de garage à Anderlecht, Majeed Ashimeru se confie : "Je ne laisserai pas tomber le club"

Relégué dans le noyau B, Majeed Ashimeru vient de disputer quatre matchs avec les RSCA Futures en Challenger Pro League. Le Ghanéen est heureux de retrouver le rythme de la compétition et n'a pas encore dit son dernier mot.

Majeed Ashimeru a retrouvé les terrains avec les RSCA Futures et tente de se relancer après une période très compliquée. Le milieu de terrain ghanéen de 28 ans a disputé quatre rencontres avec les U23, tantôt comme remplaçant, tantôt dans le onze de départ. Ce week-end encore, il s’est illustré en inscrivant un but face à Courtrai.

"Pendant presque six mois, je n’ai pas joué", a-t-il confié à nos confrères de la Dernière Heure après la rencontre. "Mon dernier match avant de reprendre début décembre datait du mois de juin. Je suis vraiment heureux de retrouver les terrains." Après de longs mois marqués par les blessures et l’inactivité, le milieu ghanéen savoure clairement son retour à la compétition.

Ashimeru a su entretenir sa condition physique et se sent à nouveau en forme. "J’ai beaucoup travaillé, d’abord individuellement, puis avec les Futures. J’ai pu conserver du rythme et rejouer me procure énormément de plaisir", a-t-il expliqué.

Majeed Ashimeru espère toujours une chance à Anderlecht

L’arrivée de Besnik Hasi laissait entrevoir une nouvelle opportunité en équipe première, mais une blessure et une préparation compliquée ont finalement conduit Ashimeru à rejoindre le noyau B. "Ça a été difficile à accepter, mais je respecte la décision du staff. J’ai recentré mon attention et j’essaie d’en tirer quelque chose de positif", a-t-il poursuivi.

Malgré son passage chez les Futures, le milieu de terrain reste fidèle à Anderlecht, où il est sous contrat depuis quatre ans. "Je suis ici depuis 2021 et je respecte le club, les fans et la direction. Je ne les laisserai pas tomber. Est-ce que j’aimerais revenir en équipe première ? Pourquoi pas. Je suis toujours joueur d’Anderlecht et j’aime ce club."





À court terme, Ashimeru souhaite avant tout prendre du plaisir sur le terrain et se remettre en évidence en vue d’un éventuel transfert. En parallèle, il continue de nourrir le rêve de participer à la Coupe du monde avec le Ghana en juin prochain. "Je continue de rêver du Mondial. Le Ghana est qualifié et j’espère en faire partie. Est-ce possible depuis la deuxième division belge ? Ce sera compliqué, mais on verra en juin."