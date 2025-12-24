Quid de Landry Dimata à Pafos ? Son club piste un attaquant... de Pro League

Quid de Landry Dimata à Pafos ? Son club piste un attaquant... de Pro League
Pafos fait partie des clubs intéressés par Oumar Diouf, du RFC Liège. Cela signifie que les Chypriotes pourraient se séparer d'un attaquant, parmi lesquels Landry Dimata, qui espérait probablement bénéficier d'un temps de jeu un peu plus important en début de saison.

Si le mercato hivernal n’ouvrira officiellement ses portes que le 6 janvier, les clubs belges et européens n’attendent évidemment pas cette date pour entamer les premières négociations de l’hiver.

En Belgique, certains clubs reçoivent déjà des marques d’intérêt pour leurs meilleurs éléments, à l’image du RFC Liège avec Oumar Diouf. Pas moins de six clubs se sont récemment renseignés au sujet de l’attaquant sénégalais, auteur de neuf buts et de deux passes décisives depuis le début de la saison.

Parmi ces clubs figurent plusieurs formations de notre championnat, mais aussi Pafos, qualifié pour la première phase finale de Ligue des Champions de son histoire. Si tous ces prétendants s’intéressent à Oumar Diouf, c’est plus largement parce qu’ils sont à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe.

Pafos cherche un attaquant : quid de Landry Dimata ?

Cela implique qu’ils pourraient se séparer d’un joueur offensif afin de faire de la place à l’attaquant Sang & Marine, ou qu’ils estiment tout simplement leur secteur offensif insuffisamment compétitif. Du côté de Pafos, le club dispose déjà de trois attaquants de pointe référencés et ne semble donc pas en sous-effectif.

Dès lors, si Oumar Diouf — ou tout autre avant-centre — venait à débarquer à Chypre, cela signifierait probablement le départ de l’un des attaquants actuellement présents dans le noyau. Une situation qui pourrait concerner Landry Dimata, dont le temps de jeu en championnat plafonne à 43 % et qui peine à s’installer durablement dans le onze de base.

Arrivé l’été dernier en provenance de Samsunspor contre un montant de 750.000€, l’ancien international espoir belge n’a débuté qu’une seule rencontre de Ligue des Champions. Un match lors duquel il a dû céder sa place dès la demi-heure de jeu, à la suite de l’exclusion d’un de ses coéquipiers. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il pourrait déjà quitter l’île chypriote cet hiver si un club lui offre davantage de garanties en termes de temps de jeu.

