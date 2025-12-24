Un ancien cadre du Club de Bruges vers un beau transfert en Liga ?

Connaissez-vous encore Emmanuel Dennis ? L'attaquant avait autrefois fait le bonheur du Club de Bruges, mais se retrouve aujourd'hui sans club. Pour combien de temps encore ? Le Nigérian serait sur les tablettes d'un club espagnol.

Dennis, toujours âgé de seulement 28 ans, est actuellement libre de tout contrat après l’expiration de son engagement avec le club anglais de Nottingham Forest plus tôt cette année. Depuis, il n’a pas encore retrouvé de nouvel employeur, malgré le fait que son nom ait été régulièrement associé à plusieurs clubs.

Anderlecht avait étudié son profil durant l’été. Mais cette fois, l’international nigérian à huit reprises est évoqué par Fichajes du côté d’un possible transfert vers le Valencia CF, un club au statut important en Espagne.

Dennis répond à plusieurs critères clés

Valence serait à la recherche d’un attaquant immédiatement opérationnel, et le profil de Dennis correspondrait à plusieurs critères jugés essentiels par le club.

Selon le média cité, Valence a besoin de buts, de vitesse et de solutions offensives pour la suite de la saison de Liga. Le club traverse actuellement une saison décevante et occupe seulement la 17e place du championnat espagnol.



En Espagne, Dennis est peut-être encore connu pour les deux buts qu’il avait inscrits avec le Club de Bruges face au Real Madrid en Ligue des champions. Des réalisations marquées de manière très atypique, mais qui avaient suffi à l’époque pour arracher un point (2-2).