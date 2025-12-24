🎥 "La rupture est claire" : Marc Brys taclé par son successeur au Cameroun

David Pagou, le remplaçant de Marc Brys, a tenu sa première conférence de presse à l'aube de l'entrée en matière des Lions Indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est permis une petite pique à l'adresse du sélectionneur belge, dont un improbable retour est déjà évoqué.

L’histoire entre Marc Brys et le Cameroun semblait définitivement terminée. Depuis sa nomination, Samuel Eto’o a tout fait pour contrer l’entraîneur belge, et cela a finalement porté ses fruits : ce n’est pas Brys qui dirigera les Lions Indomptables lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

Son remplaçant, David Pagou, a quant à lui été officiellement nommé par Samuel Eto’o. Son nom figurait sur la sélection publiée par la fédération camerounaise de football, tandis que Marc Brys contestait son licenciement, étant employé par le ministère des Sports et non par la fédération, donc pas directement par Eto’o.

La semaine dernière, Marc Brys aurait cependant remis une lettre de démission au ministère, tournant ainsi la page avant la CAN et les fêtes de fin d’année, qu’il passera donc en Belgique. Mais cette page pourrait ne pas rester tournée bien longtemps.

La petite pique de David Pagou à Marc Brys

En effet, il a été révélé cette semaine que Marc Brys pourrait reprendre ses fonctions de sélectionneur du Cameroun après la Coupe d’Afrique des Nations. Le ministère adopterait actuellement une position prudente afin de ne pas perturber le groupe pendant la CAN, mais envisagerait de relancer le débat "Marc Brys" une fois la compétition terminée.

Une perspective que Samuel Eto’o réfutera, bien évidemment. En attendant, son successeur, David Pagou, a tenu sa première conférence de presse avant l’entrée en matière du Cameroun ce mercredi face au Gabon, et ne semble pas non plus prêt à céder sa place après la CAN.





"Si vous regardez ma sélection, vous pouvez constater une rupture claire avec Marc Brys. On ne peut pas parler de continuité", a-t-il déclaré, en référence aux joueurs importants écartés, que l’entraîneur belge comptait bien sélectionner pour la CAN. Une manière de dire, aussi, que le Cameroun débute une nouvelle ère, sans Marc Brys.