Conflit DAZN - Pro League : une mesure "provisoire" prise avant le week-end ?

Photo: © photonews

Le conflit à plusieurs millions d'euros opposant la Pro League à DAZN a connu un moment clé ce lundi. Les deux parties ont plaidé leur cause devant le tribunal arbitral belge du CEPANI, qui pourrait imposer des mesures provisoires dès les vacances de Noël.

DAZN avait acquis, il y a un an, les droits de diffusion du football belge pour la période 2025-2030, contre un montant total de 421 millions d’euros. Le mois dernier, la plateforme de streaming a toutefois annoncé considérer le contrat comme résilié. Incapable de trouver un accord avec Proximus, VOO ou Telenet, DAZN risquait ainsi de perdre plusieurs dizaines de millions d’euros.

La Pro League ne partage évidemment pas cette interprétation de la situation. Par l’intermédiaire du CEPANI, elle entend contraindre DAZN à respecter ses engagements contractuels et à garantir la continuité des droits de diffusion. Le litige est traité en dehors des juridictions ordinaires, ce qui permet une procédure plus rapide et confidentielle.

DAZN sera-t-il contraint de reprendre les paiements ?

L’audience, qui s’est tenue lundi à huis clos, a duré de tôt le matin jusqu’à tard dans la soirée. Les avocats des deux parties étaient présents, tout comme le CEO de la Pro League, Lorin Parys, et Massimo D’Amario pour DAZN.

Le CEPANI pourrait prendre des mesures provisoires avant Noël afin de limiter d’éventuels dommages supplémentaires pour les clubs. Celles-ci pourraient notamment obliger DAZN à poursuivre la diffusion des rencontres et à continuer de verser les paiements mensuels à la Pro League durant la procédure, ce qui n'est plus le cas actuellement.

Une décision définitive, incluant d’éventuels recours, n’est en revanche pas attendue avant la fin de l’année 2026, selon des experts juridiques. D’ici là, la situation reste tendue et le monde du football suit l’évolution du dossier avec attention.

