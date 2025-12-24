"Ce n'est pas donné à tout le monde" : Thibaut Courtois salue les qualités de Kylian Mbappé

Après la victoire du Real Madrid contre Séville samedi, Thibaut Courtois s'est exprimé à propos de son coéquipier Kylian Mbappé. Il est évidemment ravi de le compter dans son effectif et pointe à quel point il est doué.

Le Français a d’ailleurs inscrit le second but de la partie dans la victoire 2-0 de son équipe. Il a converti un penalty à la 86e minute de jeu, lui permettant d’égaler le record de Cristiano Ronaldo en inscrivant son 59e but sur une année civile, soit autant que la star portugaise.

"Il mérite énormément de crédit", souligne Thibaut Courtois à propos du buteur français au micro de son équipe (RM Play). "Aujourd’hui, il aurait même pu marquer plus, mais ça n’a pas été le cas."

"C’est un joueur avec une incroyable détermination, qui mène l’attaque avec Vinícius Júnior, Rodrygo et les autres. Marquer 59 buts, ce n’est pas donné à tout le monde", poursuit le gardien belge.

Kylian Mbappé et les autres stars permettent à Courtois de progresser

Il se rend compte de son niveau notamment à l’entraînement : "Il a tellement de qualités et de talent. L’arrêter à l’entraînement est difficile, mais j’essaie… parfois on se chambre un peu. S’entraîner avec les meilleurs du monde fait toujours progresser un gardien."

Lire aussi… "C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi
Le Real Madrid est désormais en pleine période de trêve. Le prochain match est programmé au 4 janvier 2026. Les Madrilènes recevront le Betis à 16h15.

