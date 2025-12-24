Vincent Kompany couvert d'éloges par un cadre des Diables : "Le meilleur dans son domaine"

Depuis son arrivée sur le banc du Bayern Munich, Vincent Kompany est presque vénéré en Allemagne. Un phénomène que décrit Arthur Theate, très élogieux envers l'ancien capitaine des Diables Rouges.

Vincent Kompany réalise un excellent travail depuis son arrivée au Bayern Munich. Déjà champion la saison dernière, le Rekordmeister a entamé la saison avec une incroyable série de victoires, suivie d’une longue série d’invincibilité, toujours active en Bundesliga mais stoppée en Ligue des Champions après le revers face à Arsenal.

Arthur Theate, qui évolue à l’Eintracht Francfort depuis juillet 2024, où il était d’abord prêté par le Stade Rennais, constate que le club bavarois a retrouvé toute sa superbe depuis l’arrivée de « Vince The Prince ». "Il n’y a pas à dire, c’est une légende", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la RTBF.

"C’est un homme charismatique. Ce qu’il accomplit est incroyable, je suis très heureux pour lui. Et pour nous aussi, les Belges. Nous en avons toujours eu de très bons, mais il place les entraîneurs belges sur la carte du monde", a poursuivi le défenseur central, non sans éloges.



En Allemagne, comme en Belgique et en Angleterre, Vincent Kompany jouit d’un grand respect. Peu de joueurs et d'entraîneurs font autant l’unanimité que lui. "Actuellement, je pense que c’est le meilleur dans son domaine. Il est très apprécié ici, et mes coéquipiers allemands le confirment : ils n’entendent que des éloges à son sujet."

Depuis leur rencontre en Belgique, Arthur Theate et Vincent Kompany entretiennent de bonnes relations. "Quand je le vois à l’occasion des matchs entre Francfort et le Bayern, nous parlons des Diables Rouges. Il reste très attaché à la Belgique, car il a marqué l’histoire du pays", a conclu le Liégeois.