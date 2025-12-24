Un prize-money record : le pactole que l'Union belge pourrait toucher grâce à la Coupe du monde

Un prize-money record : le pactole que l'Union belge pourrait toucher grâce à la Coupe du monde
Photo: © photonews
La Belgique a hérité d'un tirage au sort favorable pour la Coupe du monde et peut clairement viser la première place du groupe. En cas de bon tournoi, les Diables pourraient rapporter un véritable pactole à l'Union belge.

La Coupe du monde 2026 sera la plus chère de l’histoire, à plusieurs égards : prix des places, argent généré et redistribué tout au long de la compétition, entre autres.

Le média italien Calcio e Finanza a révélé la répartition du prize-money prévu par la FIFA pour récompenser les fédérations participantes. Environ 727 millions de dollars, soit 616 millions d’euros, seront attribués aux nations, un montant record dans l’histoire de la Coupe du monde.

Dans cette édition à 48 équipes, chaque dernier de poule recevra 7,6 millions d’euros. Les troisièmes de leur groupe toucheront légèrement plus, soit 9,3 M€.

Plus de 40 millions pour le vainqueur de la Coupe du monde

Si les 1/16es de finale se tiendront dès la sortie des poules, c’est à partir des 1/8es que le prize-money devient plus conséquent. Une équipe éliminée à ce stade percevra 12,7 millions d’euros. En cas d’échec en 1/4 de finale, l’Union belge toucherait 16,1 M€.

Ces montants augmentent de manière exponentielle au fur et à mesure des tours. En cas de quatrième place, après une défaite en demi-finale puis lors de la petite finale, la fédération belge recevra 22,8 M€. Une troisième place rapporterait 24,5 M€. Si la Belgique atteint la finale mais s’incline, ce sera 28 M€, et en cas de victoire, la première Coupe du monde de son histoire lui rapporterait 42,3 M€.

Belgique

