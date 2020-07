NAC Breda se sépare de son Directeur Technique belge

Relégué au deuxième étage du football néerlandais en depuis un peu plus d'un an, NAC Breda veut absolument remonter en EreDivisie à l'issue de la saison prochaine, mais ce sera sans Tom van den Abbeele.

Ce vendredi, le club néerlandais avait déjà annoncé le départ de son coach, l'Allemand Peter Hyballa, qui était en place depuis le mois de février dernier, c'est désormais au tour du Belge Tom van den Abbeele de prendre la porte.

Ancien responsable scouting du Club de Bruges, le dirigeant belge de 41 ans était aussi passé par Chelsea et Norwich, où il s'occupait de la détection des jeunes et par le STVV, où il est resté en tant que directeur sportif de mars 2018 à avril 2019.

Nommé Directeur Technique à Breda l'an dernier, Tom van den Abbeele espérait aider le club à retrouver sa place parmi l'élite. Sous sa conduite, le NAC a dû se contenter de la cinquième place finale en D2 néerlandaise, mais comptait sur les playoffs pour gagner son ticket pour la EreDivisie. L'arrêt forcé du championnat a chamboulé ces plans-là et le directeur technique belge s'en va après un peu plus d'un an aux Pays-Bas.