Un joueur de l'Antwerp va manquer quelques mois à cause d'une blessure

La rencontre amicale des Anversois contre Eupen a laissé des traces dans l'effectif du Matricule 1.

Voilà une très mauvaise nouvelle pour l'Antwerp et pour Ivan Leko, mais surtout pour Sander Coopman et qui a été annoncée par Het Nieuwsblad. Ce dernier est sorti blessé lors de la rencontre face à Eupen et le verdict est tombé: déchirure des ligaments croisés pour l'ancien Ostendais.

C'est bien évidemment un drame sportif pour Coopman, qui n'a pas eu beaucoup droit au chapitre avec Bölöni et qui espérait se relancer avec Ivan Leko. C'est aussi une perte pour le Matricule 1, qui a perdu beaucoup de joueurs ces dernières semaines et qui va devoir faire face à un mois d'août complètement fou.

Le club n'a pas encore communiqué au sujet de la durée de l'absence de Coopman.