S'il rachète l'OM, cet homme d'affaires veut Cristiano Ronaldo et Zidane

Mohamed Ajroudi est candidat déclaré depuis de longues semaines au rachat de l'Olympique de Marseille, bien que Frank McCourt affirme ne pas être vendeur.

L'homme d'affaires franco-tunisien a ainsi révélé son rêve au Figaro en cas de rachat de l'OM en compagnie de son partenaire Mourad Boudjellal, et il est ambitieux : "Un joueur que je n'oublierai jamais, c'est Cristiano Ronaldo. J'aime le respect et la discipline, et il incarne cela", déclare Ajroudi. "Tout est possible dans la vie ! Après, ce serait la tâche de Mourad Boudjellal".

Et quitte à dire n'importe quoi, autant le faire deux fois : Mohamed Ajroudi a ensuite surenchéri en affirmant que ce qui serait "mieux" que d'avoir André Villas-Boas en poste, ce serait ... "de ramener l'enfant du pays" - à savoir Zinedine Zidane. Si le duo parvient bel et bien à racheter l'Olympique de Marseille, il aura intérêt à assumer ces déclarations ...